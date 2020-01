La stratégie chinoise dans l’économie de la santé

Les changements fondamentaux dans la sphère politique ont radicalement transformé la position chinoise à l’échelle locale et internationale sur les deux dernières décennies. Tout en essayant de conserver sa croissance économique prospère, ainsi que de servir les intérêts chinois, l’administration de Xi Jinping se doit de jouer sur deux tableaux : ouvrir son marché progressivement à de nouvelles opportunités économiques internationales, tout en gardant un contrôle autoritaire sur les affaires domestiques.

La Chine doit donc remédier à l’évolution chaotique du système de sécurité sociale chinois et s’attaquer aux problèmes d’inégalité en matière d’accès aux soins de santé publics. Mais ces objectifs « intérieurs », ne doivent pas amoindrir les intentions stratégiques du gouvernement chinois pour qui l’économie de la santé est un domaine qui devient stratégique.

Ce rapport étudie d’abord les raisons contextuelles qui ont conduit le gouvernement chinois à modifier ses politiques internes pour répondre aux besoins de ses citoyens afin d’améliorer l’accès aux soins de santé et de fournir une plus grande ouverture à son industrie de la santé. Les deuxième et troisième partie sont consacrées à l’analyse de l’économie de la santé en Chine, où elle cherche à exceller, quitte à perturber à terme, en tant que nouvel entrant sur ce marché prometteur, les positions dominantes des grands laboratoires pharmaceutiques occidentaux. La quatrième et dernière partie vise à offrir un contrôle sur la feuille de route de la législation nationale chinoise face au défi de réformer son système de soins de santé et son industrie.

Etude réalisée par :

Edouard Delaire, Pascal Gheng, Alban Kouakam Wahane, Manon Lemercier, Christophe Moulin, Emeline Strentz, Pia Taillepied de Bondy, Eric Tehia, Ashleen Whelan

Lire le PDF : Chinesanté