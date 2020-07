Les enjeux stratégiques et la guerre de l’information autour de la 5G

La 5G est considérée comme plus subversive que toutes les générations de standards de téléphonie mobile qui l’ont précédé. Dans le sens où son usage au sien du monde civil comme du monde militaire ouvre un vaste champ des possibles. Le déploiement de la 5G est également subversif du point de vue du système international et des dynamiques qui le traversent. Le contexte de son avènement est celui d’une confrontation de plus en plus ouverte entre la Chine et les Etats-Unis pour la domination de l’ordre international. Le leadership chinois dans ce domaine est une contestation sérieuse de la place des Etats-Unis.

De plus, les promesses de retombées économiques que représente un possible marché de la 5G sont colossales et attirent les convoitises des deux géants. Cependant, l’enjeu économique se couple à un enjeu sécuritaire et on voit émerger aux Etats-Unis une volonté politique de créer une synergie avec le secteur privé.

Dans notre société de l’information, la donnée acquiert une valeur équivalente à une marchandise. Partant du postulat que la 5G permettra de connecter de nombreux objets entre eux, l’émission de donnée augmentera de manière conséquente. Ainsi, le contrôle sur les infrastructures permettant le déploiement de la 5G est un enjeu sécuritaire. Dans cette course, les Etats s’allient ouvertement avec leurs entreprises nationales tout en privant les entreprises adverses de leur marché national respectif. En ce sens, la législation de chaque pays se veut être une arme à la fois de sanctification du marché national, mais également un moyen d’affaiblir la concurrence étrangère. A l’échelle internationale chacun use de son influence au sein des organisations en charge de la fixation des standards relatifs à la 5G.

Les Etats-Unis qui dominent le système international depuis la fin de la Guerre Froide sont dans une posture inédite où pour la première fois, ils ne sont pas leaders sur un progrès technologique aux conséquences multiples.

Travaux de la MSIE 33 et de la SIE 23 de l’Ecole de Guerre Economique

Enjeux stratégiques et Guerre d’information autour de la 5G

