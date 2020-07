Logiciel Libre ou Open Source : de l’idéologie à l’influence

Le 20 août 2011, Marc Andreessen – pionnier du web et co-fondateur du cabinet de capital-risque Andreessen Horowitz, investissant massivement dans les start-ups numériques – publie dans le Walt Street Journal un article expliquant que « le logiciel est en train de dévorer le monde »[1]. Il y constate qu’aucun secteur d’activité n’échappe à l’emprise du numérique, et que cette emprise se fait par l’intermédiaire du logiciel, mécanique immatérielle qui mêle interface utilisateur et algorithmes. Si citer des géants technologiques tels que Amazon, Netflix et Microsoft, semble élémentaire pour illustrer son propos, il rappelle que cette prépondérance du logiciel transforme tous les secteurs, de l’agriculture à la défense en passant par l’énergie.

Un logiciel est avant tout un assemblage de lignes de code informatique, appelé code source, pouvant être écrites dans une multitude de langages de programmation[2], chacun ayant sa grammaire, son vocabulaire et ses spécificités. Œuvre de l’esprit, le code source est protégé par le droit d’auteur ; cependant, l’essor de l’industrie du logiciel, concomitant au développement de l’informatique personnelle, s’est accompagné d’une complexification de l’environnement juridique sous la pression de différentes parties soucieuses de protéger leurs droits. La transformation du monde par la révolution numérique a vu émerger plusieurs mouvements dont certains, inquiets des effets de cette révolution sur la société et des dérives qui peuvent y être liées, militent pour une transparence maximale des codes sources et, d’une manière plus générale, des processus automatisés qui ont un impact sur la vie des citoyens.

L’objectif de ce rapport est de présenter une grille de lecture permettant de comprendre l’articulation des concepts de logiciel propriétaire, logiciel libre et logiciel Open Source, et de comprendre les enjeux d’influence portés par ce dernier concept.

Cédric Joly

Lire le PDF : rapportLogiciellibreopensource

Notes

[1] « Why Software is Eating the World » – a16z.com

[2] Voir la liste des langages informatiques proposée par Wikipédia